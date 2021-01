Scuola: in Cdm lite anche su trasporti, De Micheli nel mirino M5S (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Continua il braccio di ferro in Consiglio dei ministri sulla riaperture delle scuole. Nel corso della riunione, a quanto apprende l'Adnkronos, la ministra dei trasporti Paola De Micheli avrebbe spiegato di aver approntato un modello organizzativo scollegato dalla dimensione prettamente sanitaria, perché è impossibile -il ragionamento- sapere come il virus si diffonde su pullman e bus. Ma le sue parole avrebbero provocato l'ira dei 5 Stelle e in particolare del capo delegazione Alfonso Bonafede, animando il dibattito in un Cdm di fuoco. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Continua il braccio di ferro in Consiglio dei ministri sulla riaperture delle scuole. Nel corso della riunione, a quanto apprende l'Adnkronos, la ministra deiPaola Deavrebbe spiegato di aver approntato un modello organizzativo scollegato dalla dimensione prettamente sanitaria, perché è impossibile -il ragionamento- sapere come il virus si diffonde su pullman e bus. Ma le sue parole avrebbero provocato l'ira dei 5 Stelle e in particolare del capo delegazione Alfonso Bonafede, animando il dibattito in un Cdm di fuoco.

Advertising

Agenzia_Ansa : Alta tensione in #Cdm sulla riapertura della #scuola, è scontro tra il #Pd e #ItaliaViva. Franceschini chiede il ri… - askanews_ita : Nuove norme anti-contagio, il consiglio dei ministri discute nella notte. I nodi - Agricolturabio1 : RT @Antonio_Caramia: Lo scrivevo il 4 novembre... Non è cambiato nulla: Riunioni d'urgenza CdM a tarda notte Decisioni prese all'ultimo min… - diegonanni76 : RT @repubblica: In cdm scontro sul ritorno a scuola, il Pd chiede il rinvio almeno fino al 15 gennaio. Iv e 5S insistono per il 7. Stretta… - Simo252525 : RT @martinoloiacono: SCUOLA: IV IN CDM, 'CAOS INACCETTABILE, RITORNO IN AULA È UN FALLIMENTO'. Le cose continuano a complicarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cdm Scuola: in Cdm è lite su riaperture, Pd per ritorno post 15 gennaio, no M5S SardiniaPost Scuola: in Cdm lite anche su trasporti, De Micheli nel mirino M5S

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Continua il braccio di ferro in Consiglio dei ministri sulla riaperture delle scuole. Nel corso della riunione, a quanto apprende l’Adnkronos, la ministra dei Trasporti Paol ...

Nuovo decreto Covid, Cdm stasera. Le ultime news su colori e spostamenti

Decreto ad hoc fino al 15 gennaio: zona gialla 'rafforzata' nei feriali e arancione nel weekend. Stop agli spostamenti tra regioni. Boccia: "Chi rinvia l'apertura della scuola allora rinvii anche lo s ...

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Continua il braccio di ferro in Consiglio dei ministri sulla riaperture delle scuole. Nel corso della riunione, a quanto apprende l’Adnkronos, la ministra dei Trasporti Paol ...Decreto ad hoc fino al 15 gennaio: zona gialla 'rafforzata' nei feriali e arancione nel weekend. Stop agli spostamenti tra regioni. Boccia: "Chi rinvia l'apertura della scuola allora rinvii anche lo s ...