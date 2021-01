Scuola: in Cdm è lite su riaperture, Pd per ritorno post 15 gennaio, no M5S (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si discute animatamente in Consiglio dei ministri sulla riapertura delle scuole. Il capo delegazione del Pd Dario Franceschini, appoggiato dall'area più 'rigorista' del governo, sarebbe favorevole a posticipare le riaperture delle scuole superiori e dei licei, spostando il ritorno sui banchi a dopo il 15 gennaio. Ma ad opporsi con forza a un rinvio è il M5S e la ministra della Scuola Lucia Azzolina, fermi sulla linea dei ritorno nelle aule dal 7 gennaio. Fortemente critiche anche la ministre di Iv, che hanno parlato di "un caos inaccettabile" sul capitolo Scuola, "segno di un fallimento del processo di riapertura e del ritorno sui banchi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si discute animatamente in Consiglio dei ministri sulla riapertura delle scuole. Il capo delegazione del Pd Dario Franceschini, appoggiato dall'area più 'rigorista' del governo, sarebbe favorevole aicipare ledelle scuole superiori e dei licei, sando ilsui banchi a dopo il 15. Ma ad opporsi con forza a un rinvio è il M5S e la ministra dellaLucia Azzolina, fermi sulla linea deinelle aule dal 7. Fortemente critiche anche la ministre di Iv, che hanno parlato di "un caos inaccettabile" sul capitolo, "segno di un fallimento del processo di riapertura e delsui banchi".

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si discute animatamente in Consiglio dei ministri sulla riapertura delle scuole. Il capo delegazione del Pd Dario Franceschini, appoggiato dal ...

Si va verso un decreto ad hoc - e non un'ordinanza del ministero della Salute - per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi ...

