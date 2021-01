Scuola | il Friuli Venezia Giulia verso lo slittamento della riapertura dopo il 31 gennaio | curva contagi su

IlParadiso0 : RT @riktroiani: ++ #Scuola, le ordinanze di #Veneto e #Friuli: 'Didattica e distanza fino al 31 gennaio. Non è un dispetto al Azzolina, ma… - Ciribini : RT @giusmo1: Scuola, le ordinanze di Veneto e Friuli: 'Dad fino al 31 gennaio' - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Scuola: il Cts, il problema non è riaprire ma mantenerle aperte Confermata la ripresa delle scuole elementari e medie d… - repubblica : RT @giusmo1: Scuola, le ordinanze di Veneto e Friuli: 'Dad fino al 31 gennaio' - giusmo1 : Scuola, le ordinanze di Veneto e Friuli: 'Dad fino al 31 gennaio' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Friuli

In questa edizione: Veneto e Friuli, scuole chiuse Decisioni a colori. Vaccini, il secondo invio. Germania pronta a chiudere. La vittoria di Assange. Iran-Israele, venti nucleari.Giuseppe Conte preme per riaprire le scuole il 7 gennaio al 50% ... Trentino Alto Adige, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Umbria. Il problema, hanno scritto in una nota indirizzata al ...