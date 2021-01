Scuola Friuli Venezia Giulia, superiori chiuse fino al 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Scuola del Friuli Venezia Giulia si allinea a quanto deciso dal Veneto: superiori chiuse fino al 31 gennaio e DAD prorogata al 100% fino a fine mese. È quanto ha annunciato l’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen, presentando alla stampa la nuova ordinanza del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Anche in Friuli Venezia Giulia i dati epidemiologici invitano alla prudenza e la dirigenza regionale sembra essere sicura di quanto deciso. Queste le parole dell’assessore Rosolen proposte qui ai lettori di Giornal: “La didattica a distanza al 100% per le Scuole superiori viene ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladelsi allinea a quanto deciso dal Veneto:al 31e DAD prorogata al 100%a fine mese. È quanto ha annunciato l’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen, presentando alla stampa la nuova ordinanza del presidente della regioneMassimiliano Fedriga. Anche ini dati epidemiologici invitano alla prudenza e la dirigenza regionale sembra essere sicura di quanto deciso. Queste le parole dell’assessore Rosolen proposte qui ai lettori di Giornal: “La didattica a distanza al 100% per le Scuoleviene ...

