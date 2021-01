Scuola: Casa (M5S), 'riapertura è urgenza nazionale' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “I numeri della Polizia Postale sono seriamente preoccupanti. Nell'anno della pandemia, i reati legati allo sfruttamento sessuale e all'adescamento dei minori on-line hanno subito un'impennata del 110%, con molteplici segnalazioni di intrusione nelle piattaforme dedicate alla didattica a distanza. Un altro dato, l'ennesimo, per comprendere che il ritorno delle lezioni in presenza non è più rinviabile”. Così Vittoria Casa, Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera e componente della Commissione bicamerale per l'Infanzia. “Siamo a qualche giorno dal ritorno delle lezioni in presenza. Alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi è stata indicata la data del 7 gennaio. L'intesa sul tema con le Regioni è dello scorso 23 dicembre. In via prudenziale, per le scuole secondarie di secondo grado, si è addirittura scelta una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “I numeri della Polizia Postale sono seriamente preoccupanti. Nell'anno della pandemia, i reati legati allo sfruttamento sessuale e all'adescamento dei minori on-line hanno subito un'impennata del 110%, con molteplici segnalazioni di intrusione nelle piattaforme dedicate alla didattica a distanza. Un altro dato, l'ennesimo, per comprendere che il ritorno delle lezioni in presenza non è più rinviabile”. Così Vittoria, Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera e componente della Commissione bicamerale per l'Infanzia. “Siamo a qualche giorno dal ritorno delle lezioni in presenza. Alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi è stata indicata la data del 7 gennaio. L'intesa sul tema con le Regioni è dello scorso 23 dicembre. In via prudenziale, per le scuole secondarie di secondo grado, si è addirittura scelta una ...

Inoltre, tale orario renderebbe di fatto impossibile per i ragazzi dedicarsi allo studio a casa, momento formativo necessario e imprescindibile per consolidare e mettere a frutto quanto fatto in ...

Scuola: Casa (M5S), ‘riapertura è urgenza nazionale’

