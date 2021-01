Scuola: Boccia, ‘chi sposta in avanti riapertura allora sposta tutto, anche sci’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “E’ prevista la ripartenza delle scuole per il 7 gennaio. Questa sera in Cdm ci sarà il provvedimento promosso dal ministro Speranza. Alcune regioni hanno fatto delle ordinanze valutando la loro condizione epidemiologica. Io dico solo che se si sposta la ripartenza delle scuole a fine gennaio e si mantiene la riapertura dello sci il 18 gennaio, c’è qualcosa che non torna”. Lo dice il ministro Francesco Boccia a La vita in Diretta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “E’ prevista la ripartenza delle scuole per il 7 gennaio. Questa sera in Cdm ci sarà il provvedimento promosso dal ministro Speranza. Alcune regioni hanno fatto delle ordinanze valutando la loro condizione epidemiologica. Io dico solo che se sila ripartenza delle scuole a fine gennaio e si mantiene ladello sci il 18 gennaio, c’è qualcosa che non torna”. Lo dice il ministro Francescoa La vita in Diretta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

