Sci freestyle | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di big air a Kreischberg | c’è Bertagna

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Primo di solamente due appuntamenti in programma per quanto riguarda ladeldi big air per lo sci. Nel prossimo week-end in programma la gare in quel di, in Austria, con le qualificazioni giovedì 7 gennaio e la finale il giorno successivo alle ore 18.00. Saranno quattro gli azzurri presenti alle prove del massimo circuito internazionale: Ralph Welponer, Filippo Levis, Leonardo Donagio e Silvia. Da lunedì 4 a giovedì 7 gennaio raduno al Passo San Pellegrino per la compagine di skicross con presenti Jamie Lee Castello, Pascal Rizzi, Yanick Gunsch, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Filippo Zamboni, Simone Cavallar, Patrick Wolfsgruber, Simone Deromedis e Lucrezia Fantelli. Foto: Pier Colombo