Sci alpino, Stephane Jenal vince il superG di Zinal di Coppa Europa, lontane le azzurre (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stephanie Jenal è profeta in patria e si aggiudica il superGigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2020-2021. La sciatrice elvetica, scesa con il pettorale numero 16, ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:11.30, precedendo per appena 2 centesimi la connazionale Jasmina Suter, mentre completa il podio l’austriaca Lisa Grill distante 20 centesimi. Quarta posizione per un’altra austriaca, Rosina Schneeberger a 37 centesimi, quinta la connazionale Christine Scheyer a 43, mentre è sesta la slovena Marusa Ferk a 52. Dalla settima alla decima posizione ben quattro svizzere. Si inizia con Luana Fluetsch settima a 55 centesimi, quindi Delia Durrer ottava a 68, Rahel Kopp nona a 79 e Juliana Suter decima a 82 a pari merito con l’austriaca Christina ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stephanieè profeta in patria e si aggiudica iligante di(Svizzera) valevole per ladi scifemminile 2020-2021. La sciatrice elvetica, scesa con il pettorale numero 16, ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:11.30, precedendo per appena 2 centesimi la connazionale Jasmina Suter, mentre completa il podio l’austriaca Lisa Grill distante 20 centesimi. Quarta posizione per un’altra austriaca, Rosina Schneeberger a 37 centesimi, quinta la connazionale Christine Scheyer a 43, mentre è sesta la slovena Marusa Ferk a 52. Dalla settima alla decima posizione ben quattro svizzere. Si inizia con Luana Fluetsch settima a 55 centesimi, quindi Delia Durrer ottava a 68, Rahel Kopp nona a 79 e Juliana Suter decima a 82 a pari merito con l’austriaca Christina ...

Advertising

OA_Sport : #Sci alpino, Stephanie Jenal vince il superG di Zinal di Coppa Europa, lontane le azzurre - Coninews : Comincia una nuova settimana di emozioni sulla neve. ?? Tour de Ski, Quattro Trampolini, Coppa del Mondo e tanto a… - RadioItaliaA60 : Pericolo valanghe marcato in questi giorni. Quali consigli per chi si appresta ad un'escursione in quota con ciaspo… - infoitsport : Sci alpino, slalomiste azzurre in difficoltà a Zagabria. I punti di Peterlini unica nota positiva - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci A Zagabria la Vlhova è implacabile. E la Shiffrin è giù dal podio -