Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Zagabria. Alex Vinatzer sul podio nel 2019 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella calza della Befana, come tradizione, il Circo Bianco trova lo slalom di Zagabria. La Coppa del Mondo di sci alpino 2021 maschile, quindi, riparte dalla Croazia per la tappa che, ormai da anni, dà il via alla seconda parte della stagione. La prova tra i pali stretti ha spesso regalato sorrisi all’Italia con risultati importanti e anche una doppietta storica nel 2010. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati più importanti sul pendio di Zagabria per la squadra azzurra. Nell’ultima edizione, disputata il 5 gennaio 2020, brilla in maniera notevole il podio di Alex Vinatzer, il primo della sua carriera. Lo sciatore altoatesino ha chiuso al terzo posto nella gara vinta dal francese Clement Noel con 7 centesimi sullo svizzero Ramon Zenhaeusern e 29 ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella calza della Befana, come tradizione, il Circo Bianco trova lo slalom di. La Coppa del Mondo di sci2021, quindi, riparte dalla Croazia per la tappa che, ormai da anni, dà il via alla seconda parte della stagione. La prova tra i pali stretti ha spesso regalato sorrisi all’Italia con risultati importanti e anche una doppietta storica nel 2010. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati più importanti sul pendio diper la squadra azzurra. Nell’ultima edizione, disputata il 5 gennaio 2020, brilla in maniera notevole ildi, il primo della sua carriera. Lo sciatore altoatesino ha chiuso al terzo posto nella gara vinta dal francese Clement Noel con 7 centesimi sullo svizzero Ramon Zenhaeusern e 29 ...

Advertising

RSIsport : ?????? Prima gioia in Coppa Europa per Jenal che a Zinal vince davanti a Jasmina Suter - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: Vlhova inarrestabile e vittoria con dedica. Gisin sogna ad occhi aperti - OA_Sport : #Sci alpino, Stephanie Jenal vince il superG di Zinal di Coppa Europa, lontane le azzurre - Coninews : Comincia una nuova settimana di emozioni sulla neve. ?? Tour de Ski, Quattro Trampolini, Coppa del Mondo e tanto a… - RadioItaliaA60 : Pericolo valanghe marcato in questi giorni. Quali consigli per chi si appresta ad un'escursione in quota con ciaspo… -