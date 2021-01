Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: Vlhova inarrestabile e vittoria con dedica. Gisin sogna a occhi aperti (Di lunedì 4 gennaio 2021) La prima gara di Coppa del Mondo del 2021, uno slalom, emette già verdetti importanti, anche se non ancora decisivi. Certo, il segnale che arriva dall’a Slovacchia è forte, fortissimo, date le difficoltà incontrate sulla pista, ieri, per le ultime scese. Eppure a vincere è stata ancora lei, riscattando subito la mezza delusione di Semmering… Per il secondo anno consecutivo, infatti, Petra Vlhova viene incoronata regina dello slalom di Zagabria (SnowVipQueenTrophy, non a caso). L’allieva di Livio Magoni resiste agli attacchi delle avversarie più quotate, si salva sul ripido finale, conserva una manciata di centesimi di vantaggio su Liensberger, Gisin, Shiffrin, e arriva a 4 vittorie stagionali, 3 in slalom (dopo le due a Levi, più il gigante parallelo di Lech), 18 in totali (come Tamara McKinney, vincitrice della ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) La prima gara dideldel 2021, uno slalom, emette già verdetti importanti, anche se non ancora decisivi. Certo, il segnale che arriva dall’a Slovacchia è forte, fortissimo, date le difficoltà incontrate sulla pista, ieri, per le ultime scese. Eppure a vincere è stata ancora lei, riscattando subito la mezza delusione di Semmering… Per il secondo anno consecutivo, infatti, Petraviene incoronata regina dello slalom di Zagabria (SnowVipQueenTrophy, non a caso). L’allieva di Livio Magoni resiste agli attacchi delle avversarie più quotate, si salva sul ripido finale, conserva una manciata di centesimi di vantaggio su Liensberger,, Shiffrin, e arriva a 4 vittorie stagionali, 3 in slalom (dopo le due a Levi, più il gigante parallelo di Lech), 18 in totali (come Tamara McKinney, vincitrice della ...

Advertising

Coninews : Comincia una nuova settimana di emozioni sulla neve. ?? Tour de Ski, Quattro Trampolini, Coppa del Mondo e tanto a… - RadioItaliaA60 : Pericolo valanghe marcato in questi giorni. Quali consigli per chi si appresta ad un'escursione in quota con ciaspo… - infoitsport : Sci alpino, slalomiste azzurre in difficoltà a Zagabria. I punti di Peterlini unica nota positiva - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci A Zagabria la Vlhova è implacabile. E la Shiffrin è giù dal podio - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sci A Zagabria la Vlhova è implacabile. E la Shiffrin è giù dal podio -