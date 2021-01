Scampò alle leggi razziali nascondendosi in città: Italo ucciso dal Covid a 98 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) RECANATI - Il Covid strappa a Recanati un custode dei terribili ricordi della Seconda guerra mondiale. È morto sabato scorso, a Lincoln Massachusetts, il 98enne Italo Servi , conosciuto in città come ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) RECANATI - Ilstrappa a Recanati un custode dei terribili ricordi della Seconda guerra mondiale. È morto sabato scorso, a Lincoln Massachusetts, il 98enneServi , conosciuto income ...

