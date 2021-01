Scaloppine di maiale al vino bianco

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ledialsono un secondo eccellente. Potete prepararle per un pranzo o una cena in famiglia, ma anche per eventi speciali. Sono semplici e veloci da preparare, vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 12 fettine di carne di(fettine di lonza) 1 bicchiere disecco 200 g di farina 00 Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 4-5 cucchiai di olio evo Per preparare ledialiniziamo battendo la carne con il batticarne, se necessario tagliate il grasso in eccesso e poi passate le fettine nella farina, su entrambi i lati, eliminando sempre l’eccesso di farina.di pollo alla birra A questo ...