«SanPa», la serie Netflix tra successo e polemiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se un mese fa ci avessero detto che una docuserie italiana avrebbe appannato un kolossal come Bridgerton probabilmente non gli avremmo creduto. Il «miracolo», invece, è successo proprio grazie a Netflix, che ha deciso di scommettere su un prodotto apparentemente di nicchia ma che, nel giro di poche ore, ha cominciato ad avvicinare migliaia di spettatori a una storia potentissima che, negli ultimi vent'anni, sembrava scomparsa dalla memoria degli italiani fino a diventare un'immagine sfocata, un'eco lontana e ormai indistinguibile schiacciata dal cicaleccio di nuovi scandali: la fondazione della comunità di San Patrignano e le luci e le ombre sulla controversa figura del suo deus ex machina, Vincenzo Muccioli. La docuserie si chiama SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, è approdata su Netflix il 30 dicembre tra il silenzio generale e ha subito scalato la classifica dei titoli più visti sulla piattaforma conquistando la critica e il pubblico non solo per il suo linguaggio forte e privo di fronzoli, ma anche per il materiale storico sapientemente assemblato e la meticolosità della ricostruzione, cadenzata dal materiale d'archivio e da interviste inedite di uno spessore umano di rara potenza. https://www.youtube.com/watch?v=tz9IIUyilu8

