Sandra Milo: “Il mio giovane fidanzato mi ha regalato l’anello…”. Ma l’attrice non si ferma qui (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella prima puntata del 2021 di Domenica In, Mara Venier ha avuto tanti ospiti in collegamento e in studio. Tra loro anche Sandra Milo, insieme a Paolo Fox (al centro della polemica) nel lungo blocco dedicato all’oroscopo. Fox ha detto alla Milo che i sentimenti saranno da recuperare e l’attrice ha subito ribattuto: “Ci sarà un nuovo amore?”. A quel punto la Venier, ridendo, le ha chiesto che fine avesse fatto il fidanzato Alessandro Rorato, che ha 37 anni meno di lei e fa il ristoratore in Veneto. Ma la Milo ha risposto che “c’è, eccome”. Anzi, l’uomo ha fatto un regalo alla Milo che tuttavia deve averle lasciato qualche perplessità: “Il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella prima puntata del 2021 di Domenica In, Mara Venier ha avuto tanti ospiti in collegamento e in studio. Tra loro anche, insieme a Paolo Fox (al centro della polemica) nel lungo blocco dedicato all’oroscopo. Fox ha detto allache i sentimenti saranno da recuperare eha subito ribattuto: “Ci sarà un nuovo amore?”. A quel punto la Venier, ridendo, le ha chiesto che fine avesse fatto ilAlessandro Rorato, che ha 37 anni meno di lei e fa il ristoratore in Veneto. Ma laha risposto che “c’è, eccome”. Anzi, l’uomo ha fatto un regalo allache tuttavia deve averle lasciato qualche perplessità: “Il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi haun nuovo anello, devo dire di valore inferiore ...

Advertising

zazoomblog : Mi ha regalato un anello ma quello prima.... Sandra Milo ridicolizza il suo baby-fidanzato gelo su Rai 1 -… - infoitcultura : Per Sandra Milo un inizio 2021 davvero speciale: ecco il nuovo progetto - infoitcultura : Sandra Milo spiazza tutti a Domenica In: «Sono fidanzata con un ragazzo veneto. Mi ha regalato l'anello». Mara Veni… - Cosmicpolitan_ : Sandra Milo patrimonio dell’umanità ?? - MarcoBojack85 : #DomenicaIn @maravenierof #3gennaio Sandra Milo ha superato Salvini per le ospitate in tv ahhh -