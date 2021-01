Salvini scarica (finalmente) Gallera: «Le sue dichiarazioni non rappresentano il nostro pensiero» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alla fine anche Matteo Salvini ha dovuto arrendersi all’evidenza. Ovvero all’impresentabilità di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Un uomo inadeguato sin dal principio della pandemia, in un territorio tra l’altro martoriato dal Covid. Mentre i bergamaschi morivano a decine, Gallera ci deliziava in tv come un venditore di pentole qualsiasi. Tra gaffe innumerevoli e dichiarazioni quanto meno fuori luogo. L’ultima, ieri, sui vaccini, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I fatti. La Lombardia è una delle regioni più in ritardo per la somministrazione del vaccino anti Covid. La civile Lombardia, la Regione che ha avuto più vittime per il virus. Per Gallera, però, tutto normale. Anzi, in un comunicato della Regione diffuso sabato, ha spiegato che la scelta di partire ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alla fine anche Matteoha dovuto arrendersi all’evidenza. Ovvero all’impresentabilità di Giulio, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Un uomo inadeguato sin dal principio della pandemia, in un territorio tra l’altro martoriato dal Covid. Mentre i bergamaschi morivano a decine,ci deliziava in tv come un venditore di pentole qualsiasi. Tra gaffe innumerevoli equanto meno fuori luogo. L’ultima, ieri, sui vaccini, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I fatti. La Lombardia è una delle regioni più in ritardo per la somministrazione del vaccino anti Covid. La civile Lombardia, la Regione che ha avuto più vittime per il virus. Per, però, tutto normale. Anzi, in un comunicato della Regione diffuso sabato, ha spiegato che la scelta di partire ...

