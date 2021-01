Salvini, l'amico di Bolsonaro, Orban e Meloni lancia l'alternativa liberale per andare al governo (Di lunedì 4 gennaio 2021) La cosa più incredibile è sentire parlare un estremista di destra alleato ad altri estremisti di destra di 'alternativa liberale'. Ossia il segretario di un partito che l'altro giorno ha fustigato sui ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) La cosa più incredibile è sentire parlare un estremista di destra alleato ad altri estremisti di destra di ''. Ossia il segretario di un partito che l'altro giorno ha fustigato sui ...

Advertising

GramsciAG : RT @globalistIT: - FabioRecanatesi : @LucaBizzarri No, un’amico ce l’ha.... si chiama Salvini ?? - globalistIT : - Giovannada46 : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva @AGCOMunica Il direttore di tg2 è amico di Salvini. Non c'è altro da aggiungere. - juancar80 : @LegaSalvini Dottor Bassetti il teatrino sulle riaperture è messo in atto da parte del suo amico il 'Patriota Salvi… -