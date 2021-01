Salernitana, sconfitta che fa male: arbitro severo, all’Arechi passa il Pordenone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- Secondo ko consecutivo per la Salernitana che dopo la sconfitta di Monza, cade all’Arechi contro il Pordenone. Si sono giocate due gare, una che è durata mezz’ora (parità numerica) e l’ora successiva in cui ha pesato non poco il rosso comminato a Cavezzi. Salernitana pimpante e padrone del campo quando si è giocato in numero pari, diverse occasioni da rete, un buon fraseggio e predominio territoriale. Poi la decisione troppo severa di Rapuano, che ha sventolato il rosso sotto il naso di Capezzi, reo di un intervento molto deciso, si, ma tutt’altro che da allontanamento dal campo seduta stante. Le reti nella ripresa. Vantaggio ospite poco prima della mezz’ora con un colpo di testa di Barison che si insacca nell’angolino alla destra di Belec. Dopo l’espulsione di Di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- Secondo ko consecutivo per lache dopo ladi Monza, cadecontro il. Si sono giocate due gare, una che è durata mezz’ora (parità numerica) e l’ora successiva in cui ha pesato non poco il rosso comminato a Cavezzi.pimpante e padrone del campo quando si è giocato in numero pari, diverse occasioni da rete, un buon fraseggio e predominio territoriale. Poi la decisione troppo severa di Rapuano, che ha sventolato il rosso sotto il naso di Capezzi, reo di un intervento molto deciso, si, ma tutt’altro che da allontanamento dal campo seduta stante. Le reti nella ripresa. Vantaggio ospite poco prima della mezz’ora con un colpo di testa di Barison che si insacca nell’angolino alla destra di Belec. Dopo l’espulsione di Di ...

