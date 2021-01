Salernitana-Pordenone 0-1 | Diretta | Barison sblocca il risultato (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Salernitana punta alla vetta di Serie B. I granata, nella 17a giornata, affrontano tra le mura amiche il Pordenone, che sta tendendo non poche insidie alla capolista. I campani,… L'articolo Salernitana-Pordenone 0-1 Diretta Barison sblocca il risultato proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lapunta alla vetta di Serie B. I granata, nella 17a giornata, affrontano tra le mura amiche il, che sta tendendo non poche insidie alla capolista. I campani,… L'articolo0-1ilproviene da Meteoweek.com.

Advertising

PEFIORENTINA : Serie B 73mins Salernitana 0 Pordenone 1 Barison - ftg_soccer : GOAL! Pordenone in Italy Serie B Salernitana 0-1 Pordenone - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Pordenone! Salernitana [0] x [1] Pordenone Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 - 17ª Rodada 73 minuto(s) - ftg_soccer : GOAL! Pordenone in Italy Serie B Salernitana 0-1 Pordenone More live scores: - Gazzetta_it : Gol! Salernitana - Pordenone 0-1, rete di Barison A. (PDN) -