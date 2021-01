Saldi, ancora incertezza in Campania. Possibile partenza tra l’11 e il 12 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Prosegue il clima di incertezza in Campania intorno ai Saldi invernali. Ad oggi, non c’è ancora una data certa per l’inizio degli sconti. Al termine della riunione convocata dalla Regione con le associazioni di categoria non è stata infatti definita una data certa. Secondo quanto fa sapere Confcommercio, le date possibili sono l’11 o il 12 gennaio. Una decisione potrebbe arrivare domani. “La situazione è ancora incerta – spiega Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio – ed è singolare che siamo l’unica regione a non aver fissato una data mentre in una situazione di incertezza come questa sarebbe stato necessario fissare una data e consentire alle aziende di organizzarsi, di prepararsi”. Secondo il dirigente dell’associazione di categoria, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Prosegue il clima diinintorno aiinvernali. Ad oggi, non c’èuna data certa per l’inizio degli sconti. Al termine della riunione convocata dalla Regione con le associazioni di categoria non è stata infatti definita una data certa. Secondo quanto fa sapere Confcommercio, le date possibili sonoo il 12. Una decisione potrebbe arrivare domani. “La situazione èincerta – spiega Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio – ed è singolare che siamo l’unica regione a non aver fissato una data mentre in una situazione dicome questa sarebbe stato necessario fissare una data e consentire alle aziende di organizzarsi, di prepararsi”. Secondo il dirigente dell’associazione di categoria, ...

