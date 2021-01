Sabina Ciuffini racconta come è finita con il padre dei suoi figli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Con la sua aria da eterna ragazzinaoggi è ospite a Oggi è un altro giorno.che si è esposta con un uomo bellissimo, Franco Ceccarelli, ed è stato un colpo di fulmine, l’unico della sua vita, l’ha incontrato al mare. Il loro matrimonio non è durato molto ma hanno avuto due, poi nessuno dei due si è mai risposato. Bello, malinconico ma dopo 7 anni èe spiega il motivo, serena: “Perché io ho fatto due bambini uno dietro l’altro e questo in una coppia di giovani viziati… non avevamo ancora il carattere. Quindi dueuno di seguito all’altro ma in realtà dopo ho capito che lui voleva girare il mondo. Seguiva il buddismo, lui tornava e ogni tanto prendeva i nostrie li portava in giro per il mondo”. Oggi ne parla con tanto ...