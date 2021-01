Sabina Ciuffini, la ‘madre’ delle showgirl che scandalizzò la Rai (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che fine ha fatto : cosa fa la star della tv anni Settanta. (screenshot video)Ha compiuto da qualche mese 70 anni e negli anni Settanta è stata uno dei volti televisivi più noti, quindi ha fatto perdere le sue tracce, partecipando sporadicamente a qualche trasmissione. Lei è Sabina Ciuffini, nipote del drammaturgo e politico Guglielmo Giannini, che dopo la seconda guerra mondiale fondò il Fronte dell’Uomo Qualunque. Ti potrebbe interessare anche -> Morta la rapper Gemma, si indaga per omicidio: fidanzato sotto torchio La sua carriera ha inizio a fine anni Sessanta, quando appare in alcuni spot di Carosello, ma è grazie a Mike Bongiorno che ottiene l’occasione della sua vita. Il conduttore la nota per caso all’uscita del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Partecipa così alle selezioni per diventare la valletta di Rischiatutto. Ti ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che fine ha fatto : cosa fa la star della tv anni Settanta. (screenshot video)Ha compiuto da qualche mese 70 anni e negli anni Settanta è stata uno dei volti televisivi più noti, quindi ha fatto perdere le sue tracce, partecipando sporadicamente a qualche trasmissione. Lei è, nipote del drammaturgo e politico Guglielmo Giannini, che dopo la seconda guerra mondiale fondò il Fronte dell’Uomo Qualunque. Ti potrebbe interessare anche -> Morta la rapper Gemma, si indaga per omicidio: fidanzato sotto torchio La sua carriera ha inizio a fine anni Sessanta, quando appare in alcuni spot di Carosello, ma è grazie a Mike Bongiorno che ottiene l’occasione della sua vita. Il conduttore la nota per caso all’uscita del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Partecipa così alle selezioni per diventare la valletta di Rischiatutto. Ti ...

PaolettaTH : @ViolaMilano per la prima non riuscivamo a metterci d accordo. stremata mi venne in mente Sabina Ciuffini...mio mar… - CSaprei : @MarcelloLyotard Sabina Ciuffini. Massimo Inardi. -