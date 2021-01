Rovella sempre più vicino alla Juventus, Portanova accetta il Genoa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si tratta per l’ingaggio ma ormai ci siamo: Rovella è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. L’accordo con il Genoa per Portanova, non pone più ostacoli alla trattativa Nicolò Rovella sta diventerà un calciatore della Juventus. Ormai è solo questione di tempo, ma la strada della trattativa è tracciata. Come riporta ‘Sky Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si tratta per l’ingaggio ma ormai ci siamo:piùa diventare un giocatore della. L’accordo con ilper, non pone più ostacolitrattativa Nicolòsta diventerà un calciatore della. Ormai è solo questione di tempo, ma la strada della trattativa è tracciata. Come riporta ‘Sky Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

