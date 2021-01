Rovella Juventus, trattativa che prosegue: l’accordo per la contropartita (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nicolò Rovella sembra ormai ad un passo dalla Juventus. Ecco le ultime sul centrocampista del Genoa e sulla probabile contropartita Secondo quanto riportato da Sky Sport, procede la trattativa per portare Nicolò Rovella alla Juventus. Ora le parti starebbero trattando l’ingaggio del centrocampista, sempre più vicino ai bianconeri. La richiesta sarebbe di circa un milione di euro annui. Intanto, Juve e Genoa avrebbero raggiunto l’accordo per la contropartita: trattasi di Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 aggregato quest’anno in prima squadra. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nicolòsembra ormai ad un passo dalla. Ecco le ultime sul centrocampista del Genoa e sulla probabileSecondo quanto riportato da Sky Sport, procede laper portare Nicolòalla. Ora le parti starebbero trattando l’ingaggio del centrocampista, sempre più vicino ai bianconeri. La richiesta sarebbe di circa un milione di euro annui. Intanto, Juve e Genoa avrebbero raggiuntoper la: trattasi di Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 aggregato quest’anno in prima squadra. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

