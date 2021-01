Rovella Juventus, c’è la fumata bianca: definita anche la contropartita (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nicolò Rovella sta per diventare un nuovo calciatore della Juventus a tutti gli effetti. Il centrocampista resterà ancora in Liguria in prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società avrebbero definito anche la contropartita tecnica che sarà inserita nell’operazione. Juventus: Portanova andrà al Genoa Manolo Portanova, valutato 7 milioni di Euro, vestirà la maglia del club di Enrico Preziosi. Inoltre, il 10%, intorno ai 700mila euro, sarà versato alla Lazio come premio di preparazione. Leggi anche: Covid Juventus, tegola per Pirlo: Alex Sandro positivo E’ dunque conclusa la prima operazione del mercato invernale. La Juventus lavora anche con molta attenzione per regalare un centravanti ad Andrea Pirlo. Giroud, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nicolòsta per diventare un nuovo calciatore dellaa tutti gli effetti. Il centrocampista resterà ancora in Liguria in prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società avrebbero definitolatecnica che sarà inserita nell’operazione.: Portanova andrà al Genoa Manolo Portanova, valutato 7 milioni di Euro, vestirà la maglia del club di Enrico Preziosi. Inoltre, il 10%, intorno ai 700mila euro, sarà versato alla Lazio come premio di preparazione. Leggi: Covid, tegola per Pirlo: Alex Sandro positivo E’ dunque conclusa la prima operazione del mercato invernale. Lalavoracon molta attenzione per regalare un centravanti ad Andrea Pirlo. Giroud, ...

