Rosalinda Cannavò cambia letto | “senza Dayane mi sento libera” | la decisione dopo il Cucurio – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 4 gennaio 2021) I giorni inhanno creato nuove certezze nel cuore di. Entrata al Grande Fratello Vip come la Adua del Vesco delle fiction e la ex fidanzata di Gabriel Garko, l’attrice siciliana ne uscirà come, matura e consapevole anche del suo rapporto conMello.: “... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.