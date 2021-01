Roma, si schianta con l’auto, è in gravi condizioni. Galleria Farnesina riaperta dopo due ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Drammatico incidente stamattina nella Galleria Farnesina a Roma. Il sinistro, autonomo, si è verificato intorno alle 5.30. Il conducente dell’auto, di cui al momento non sono note le generalità, è stato portato in codice rosso all’ospedale Gemelli. l’auto su cui viaggiava è una Renault Clio. Chiusa la Galleria Farnesina L’incidente si è verificato in direzione del rione Prati. La Galleria Farnesina, per consentire le operazioni di soccorso e successivamente di rimozione del mezzo coinvolto, è rimasta chiusa per circa due ore. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Drammatico incidente stamattina nella. Il sinistro, autonomo, si è verificato intorno alle 5.30. Il conducente del, di cui al momento non sono note le generalità, è stato portato in codice rosso all’ospedale Gemelli.su cui viaggiava è una Renault Clio. Chiusa laL’incidente si è verificato in direzione del rione Prati. La, per consentire le operazioni di soccorso e successivamente di rimozione del mezzo coinvolto, è rimasta chiusa per circa due ore. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il XV Gruppo Cassia della Polizia Locale diCapitale per i rilievi. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, si schianta con l’auto, è in gravi condizioni. Galleria Farnesina riaperta dopo due ore - fanpage : Dopo una caduta dallo scooter, per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte. Alessandro purtroppo non ce l'ha f… - theredpasta : Il giorno in cui torno a Roma dalla Sicilia ho due tradizioni. 1)il caffè in aeroporto perché se no l'aereo si schi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma schianta Roma, si schianta con l’auto, è in gravi condizioni. Galleria Farnesina riaperta dopo due ore Il Corriere della Città Cade dallo scooter e si schianta contro le barriere: Alessandro muore dopo tre giorni d’agonia

Cassino piange l’avvocato quarantottenne Alessandro Maria Vettese, morto dopo tre giorni di agonia in un letto dell’ospedale San Camillo ...

Maltempo, strade interrotte e treno bloccato sulla Roma-Viterbo

Arbusti in via Nomentana, via Minucciano, a Val Melaina, e via Cassia poco prima di Corso Francia. Chiuse temporaneamente anche via della Pisana e via Pietro l’Eremita in zona T ...

Cassino piange l’avvocato quarantottenne Alessandro Maria Vettese, morto dopo tre giorni di agonia in un letto dell’ospedale San Camillo ...Arbusti in via Nomentana, via Minucciano, a Val Melaina, e via Cassia poco prima di Corso Francia. Chiuse temporaneamente anche via della Pisana e via Pietro l’Eremita in zona T ...