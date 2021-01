Roma | Meloni | ‘delibera su patrimonio è ennesimo insulto ai romani’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021), 4 gen. (Adnkronos) – “La delibera suldel sindaco Raggi e della sua giunta è l’all’intelligenza deini: a fine consiliatura, per accattivarsi le simpatie della sinistra antagonista l’amministrazione grillina vuole fare la sanatoria per i centri sociali che illegalmente occupano gli stabili aspacciandola per un servizio ai cittadini. Regalare intere strutture a gente che agisce da anni nella totale illegalità, però, non vuol dire tutelare le associazioni che offrono servizi”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.