Roma, lutto nella Polizia Locale: morto l’agente Luigi, era positivo al Covid-19 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a mietere vittime: a perdere la vita Luigi, un agente della Polizia Locale. “E’ con profondo dolore che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale partecipa alla prematura scomparsa del collega Luigi, un’altra vittima che questa grave pandemia ha strappato agli affetti più cari. Ci uniamo al dolore della moglie e collega Emanuela, a quello dei suoi due figli e di tutti i familiari e amici che gli hanno voluto bene. Che il suo esempio, la sua professionalità e abnegazione per il lavoro , oltreché il suo grande spessore umano , possano continuare a rappresentare un modello da seguire” – così in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il-19 continua a mietere vittime: a perdere la vita, un agente della. “E’ con profondo dolore che il Corpo didiCapitale partecipa alla prematura scomparsa del collega, un’altra vittima che questa grave pandemia ha strappato agli affetti più cari. Ci uniamo al dolore della moglie e collega Emanuela, a quello dei suoi due figli e di tutti i familiari e amici che gli hanno voluto bene. Che il suo esempio, la sua professionalità e abnegazione per il lavoro , oltreché il suo grande spessore umano , possano continuare a rappresentare un modello da seguire” – così in una nota ladiCapitale. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, lutto nella Polizia Locale: morto Luigi, era positivo al Covid-19 - ilRomanistaweb : Lutto nel calcio regionale: è venuto a mancare Mauro #Carboni L'ex allenatore si è spento all'età di 58 anni. In c… - ilfaroonline : L’#Asl_Roma_6 in lutto piange il dottor Edoardo Ferri: era positivo al #Covid_19 - siamo_la_Roma : ?? Lutto nel mondo del calcio ?? Si è spento Aitor #Gandiaga ? Classe '97 dell'@AthleticClub #ASRoma - mattinodinapoli : Covid, lutto nella Asl Roma 6: morto dottor Eduardo Ferri, «un uomo sempre in prima linea» -