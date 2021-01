Roma: «Lì ci sono solo i premi della Tombola», ma i poliziotti trovano 2kg di droga (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli uomini della Polizia di Stato, dopo essere intervenuti per un furto in appartamento, hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente. A quel punto, in un altra abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 2kg di marijuana e 8.490 euro in contanti, a finire nei guai un 35enne originario di Campobasso. A far scattare la perquisizione all’interno di un appartamento di un 35enne originario di Campobasso – da parte degli agenti del commissariato Porta Maggiore, Tor Pignattara e della Sezione Volanti – è stato un forte odore di droga che i poliziotti hanno sentito mentre scendevano le scale per un precedente intervento di furto consumato. All’interno della casa nascosta in barattoli , riposti su una mensola dietro dei fili elettrici, i poliziotti hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli uominiPolizia di Stato, dopo essere intervenuti per un furto in appartamento, hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente. A quel punto, in un altra abitazionestati rinvenuti e sequestrati oltre 2kg di marijuana e 8.490 euro in contanti, a finire nei guai un 35enne originario di Campobasso. A far scattare la perquisizione all’interno di un appartamento di un 35enne originario di Campobasso – da parte degli agenti del commissariato Porta Maggiore, Tor Pignattara eSezione Volanti – è stato un forte odore diche ihanno sentito mentre scendevano le scale per un precedente intervento di furto consumato. All’internocasa nascosta in barattoli , riposti su una mensola dietro dei fili elettrici, ihanno ...

