(Di lunedì 4 gennaio 2021) Un andamento stabile, ma costante. Così mostra ladel Seresmi (Regione Lazio) che riporta il numero deiCovid,per, e l'incidenza delo in rapporto ai residenti per...

Advertising

CuddyEsmeralda : RT @ilmessaggeroit: Roma, la mappa dei contagi: Garbatella zona arancione, boom di casi a corso Trieste - tinas48 : RT @ilmessaggeroit: Roma, la mappa dei contagi: Garbatella zona arancione, boom di casi a corso Trieste - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Roma, la mappa dei contagi: Garbatella zona arancione, boom di casi a corso Trieste - ilmessaggeroit : Roma, la mappa dei contagi: Garbatella zona arancione, boom di casi a corso Trieste - claviggi : @f_girasole @PeppeGaribaldi @Davidone74 @dick_handley @taddeocico @caputmundiHeidi @massimoantonio1 @romewise… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mappa

Il Messaggero

Un andamento stabile, ma costante. Così mostra la mappa del Seresmi (Regione Lazio) che riporta il numero dei casi Covid, zona per zona, e l'incidenza del contagio in rapporto ...Sci e Covid: Speranza accoglie la richiesta delle regioni e rinvia la data ufficiale per il ritorno sulle piste. Dove si potrà sciare?