Roma – Fiamme distruggono "Hotel Pavia": vicino Stazione Termini (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le Fiamme hanno distrutto l'Hotel Pavia in via Gaeta a Roma, bruciando tre piani e il tetto che è crollato. Nella struttura ricettiva attualmente occupata nei pressi di Termini, l'incendio è divampato stamattina presto e ha svegliato di soprassalto i residenti. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno distrutto l’hotel Pavia in via Gaeta a Roma, bruciando tre piani e il tetto che è crollato. Nella struttura ricettiva attualmente occupata nei pressi di Termini, l’incendio è divampato ...

Roma, rogo in via Gaeta: brucia hotel occupato da extracomunitari

Un incendio è divampato questa mattina in un albergo in disuso, l'Hotel Pavia, attualmente occupato da extracomunitari, in via Gaeta, a pochi passi da piazza della Repubblica a Roma.

