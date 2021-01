Roma, anziana torturata e uccisa dalla badante: adesso rischia l’ergastolo (Di lunedì 4 gennaio 2021) A giugno, all’età di 81 anni, Maria Luisa Lombardi, che combatteva contro l’Alzheimer, è morta a Roma. Ciò che si è scoperto, però, è davvero raccapricciante. La signora Luisa infatti, non è deceduta per cause naturali, ad ucciderla è stata la sua badante, una cinquantenne kazaka regolarmente assunta. La persona che doveva prendersi cura di lei, ha fatto esattamente l’opposto, e a 7 mesi dall’omicidio le indagini hanno portato a dei risultati sconvolgenti. Le immagini riprese da una telecamera fissata in camera da letto dell’anziana, mostrano delle vere e proprie torture da parte della badante. Questa è stata quindi accusata di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Le torture Le torture sono iniziate nel pomeriggio del 7 maggio 2020 , come riportato dal Messaggero, quando la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) A giugno, all’età di 81 anni, Maria Luisa Lombardi, che combatteva contro l’Alzheimer, è morta a. Ciò che si è scoperto, però, è davvero raccapricciante. La signora Luisa infatti, non è deceduta per cause naturali, ad ucciderla è stata la sua, una cinquantenne kazaka regolarmente assunta. La persona che doveva prendersi cura di lei, ha fatto esattamente l’opposto, e a 7 mesi dall’omicidio le indagini hanno portato a dei risultati sconvolgenti. Le immagini riprese da una telecamera fissata in camera da letto dell’, mostrano delle vere e proprie torture da parte della. Questa è stata quindi accusata di omicidio volontario aggravatocrudeltà. Le torture Le torture sono iniziate nel pomeriggio del 7 maggio 2020 , come riportato dal Messaggero, quando la ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, anziana torturata e uccisa dalla badante: adesso rischia l’ergastolo - Notiziedi_it : Roma, anziana picchiata e uccisa all'Infernetto: badante incastrata dai video, ora rischia l'ergastolo - ManovellaMmanu : RT @News_24it: ROMA - Muore l'anziana madre ed il figlio non regge al dolore e anche lui qualche ora dopo passa a miglior vita. Il funerale… - Alfonso9015 : RT @tg2rai: #Roma, svolta nelle indagini per la morte di una anziana rapinata in casa nel quartiere Montesacro. Fermate 5 persone, tutte di… - News_24it : ROMA - Muore l'anziana madre ed il figlio non regge al dolore e anche lui qualche ora dopo passa a miglior vita. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anziana Roma, anziana picchiata e uccisa all'Infernetto: badante incastrata dai video. Ora rischia l'ergastolo Il Messaggero Roma, anziana picchiata e uccisa all'Infernetto: badante incastrata dai video. Ora rischia l'ergastolo

Amava il sole e il mare, stare in giardino, giocare con i cani, prendere il cornetto al bar sulla sedia a rotelle. A ottantuno anni, Maria Luisa Lombardi combatteva l’Alzheimer godendosi i ...

Roma, furti in casa, è boom di giorno: «I ladri si fingono corrieri»

Con il Covid cambiano anche le modalità del crimine. I furti in appartamento avvengono ormai più di giorno che di notte. Con il coprifuoco si sta in casa già dalle 22, quindi ...

Amava il sole e il mare, stare in giardino, giocare con i cani, prendere il cornetto al bar sulla sedia a rotelle. A ottantuno anni, Maria Luisa Lombardi combatteva l’Alzheimer godendosi i ...Con il Covid cambiano anche le modalità del crimine. I furti in appartamento avvengono ormai più di giorno che di notte. Con il coprifuoco si sta in casa già dalle 22, quindi ...