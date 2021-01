Roberto Maroni ricoverato in ospedale: le condizioni dell’ex Ministro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Negli ultimi minuti le agenzi hanno battuto la notizia di un improvviso malore per Roberto Maroni. L’ex Presidente della Regione Lombardia risulta ricoverato in ospedale dalla giornata di oggi. Poche le notizie che filtrano finora, ma sembra che le sue condizioni non siano particolarmente gravi. Malore per Roberto Maroni: è in ospedale A riportare la notizia sono numerosi quotidiani del varesotto, dove risiede il politico in quota Lega Nord ed ex Governatore lombardo e Ministro degli Interni Roberto Maroni, che ha 65 anni. Il prossimo candidato sindaco di Varese si trovava infatti nella sua casa di Lozza, piccolo comune a poca distanza dalla città, quando avrebbe avuto un malore. Le fonti ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Negli ultimi minuti le agenzi hanno battuto la notizia di un improvviso malore per. L’ex Presidente della Regione Lombardia risultaindalla giornata di oggi. Poche le notizie che filtrano finora, ma sembra che le suenon siano particolarmente gravi. Malore per: è inA riportare la notizia sono numerosi quotidiani del varesotto, dove risiede il politico in quota Lega Nord ed ex Governatore lombardo edegli Interni, che ha 65 anni. Il prossimo candidato sindaco di Varese si trovava infatti nella sua casa di Lozza, piccolo comune a poca distanza dalla città, quando avrebbe avuto un malore. Le fonti ...

