"Roba indegna. E come mai tace?". Travaglio insulta la Boschi, un massacro per Lilli Gruber: quel silenzio molto sospetto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vietato toccare Giuseppe Conte. Altrimenti Marco Travaglio ti bastona. O ti insulta, come accaduto nelle ultime ore a Maria Elena Boschi, attaccata in modo duro sul Fatto Quotidiano dal direttore nel suo fondo. "Il primo modo di dire del 2021 è avere la faccia come la Boschi. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell'ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum", scriveva Travaglio. Insulti, insomma. Insulti che arrivano anche a lambire Lilli Gruber. E perché mai? Perché tra chi ha difeso la renziana, è sceso in campo Luciano Mobili, il quale ha commentato, tagliente: "Ma sugli insulti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vietato toccare Giuseppe Conte. Altrimenti Marcoti bastona. O tiaccaduto nelle ultime ore a Maria Elena, attaccata in modo duro sul Fatto Quotidiano dal direttore nel suo fondo. "Il primo modo di dire del 2021 è avere la facciala. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell'ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum", scriveva. Insulti, insomma. Insulti che arrivano anche a lambire. E perché mai? Perché tra chi ha difeso la renziana, è sceso in campo Luciano Mobili, il quale ha commentato, tagliente: "Ma sugli insulti ...

Advertising

2gobbo : @babetta123 Io l'ho sentita. Una roba indegna per un paese democratico - peaceforitaly : RT @MarcoCantamessa: Ma che roba è? Una stampa così asservita è indegna di un Paese civile e libero. - lettriceseriale : @DAZN_IT metà partita a scatti e metà senza audio. Se è normale pagare questa roba indegna. - papix27 : @leopnd1 É una roba indegna per la Coppa del Mondo - FabrizioDamian2 : @Pupi8188 Una roba indegna.E non va la var. -

Ultime Notizie dalla rete : Roba indegna Perché la Rai ci ha tolto il teatro? L'Espresso Perché la Rai ci ha tolto il teatro?

Lo show con Stefano Massini e Andrea Delogu Ricomincio da Rai Tre ha almeno un merito: quello di farci ricordare i bei tempi in cui la tv generalista trasmetteva il grandioso mondo dello spettacolo su ...

I 100 nomi dell'anno della musica italiana

Un anno assurdo di canzoni e lunghi silenzi, un anno del nostro lavoro di tutti i giorni. Omaggiamo l'immensità di Gianni Mura, con la lista dei 100 uomini e donne che hanno maggiormente segnato il no ...

Lo show con Stefano Massini e Andrea Delogu Ricomincio da Rai Tre ha almeno un merito: quello di farci ricordare i bei tempi in cui la tv generalista trasmetteva il grandioso mondo dello spettacolo su ...Un anno assurdo di canzoni e lunghi silenzi, un anno del nostro lavoro di tutti i giorni. Omaggiamo l'immensità di Gianni Mura, con la lista dei 100 uomini e donne che hanno maggiormente segnato il no ...