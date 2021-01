Rivelazione Juventus: «Dybala proposto al Barcellona per Ansu Fati» (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juventus avrebbe proposto Paulo Dybala al Barcellona per arrivare ad Ansu Fati: la Rivelazione di un giornalista Paulo Dybala sarebbe stato proposto dalla Juventus al Barcellona per arrivare ad Ansu Fati: a rivelarlo è il giornalista Paolo Bargiggia durante la trasmissione “Senza filtri” su Sportitalia. Questa la presunta idea del club bianconero in merito alla cessione del talento argentino per arrivare al giovane blaugrana, che negli ultimi anni è esploso e sta facendo tanto bene con la maglia dei catalani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) LaavrebbePauloalper arrivare ad: ladi un giornalista Paulosarebbe statodallaalper arrivare ad: a rivelarlo è il giornalista Paolo Bargiggia durante la trasmissione “Senza filtri” su Sportitalia. Questa la presunta idea del club bianconero in merito alla cessione del talento argentino per arrivare al giovane blaugrana, che negli ultimi anni è esploso e sta facendo tanto bene con la maglia dei catalani. Leggi su Calcionews24.com

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus è molto attiva sul mercato. Paratici da diverse settimane è a caccia di una nuova punta, un quarto attaccante che possa fungere da vice Morata. Ma non solo. Infatt ...

