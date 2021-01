Ritorno in classe 7 gennaio, Zampa: “Le regioni che non sono in grado di riaprire lo dicano apertamente” (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Le regioni non sembrano entusiaste, io sono dell'idea che le scuole devono riaprire, ma poi devono rimanere aperte. Perciò se le regioni non sono in grado di farlo lo dicano apertamente perché non si puo' riaprire e poi richiudere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Lenon sembrano entusiaste, iodell'idea che le scuole devono, ma poi devono rimanere aperte. Perciò se lenonindi farlo loperché non si puo'e poi richiudere". L'articolo .

Advertising

ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - Corriere : Ritorno in classe il 7 gennaio, Conte tira dritto ma le regioni preparano il rinvio - Corriere : Ritorno in classe il 7 gennaio, Conte tira dritto ma le regioni preparano il rinvio - RoAnaSal69 : RT @TgrSicilia: Nel Tg delle 14 i dubbi sul ritorno in classe. Perplessi sulla didattica integrata anche i rappresentanti degli studenti ht… - orizzontescuola : Ritorno in classe 7 gennaio, Zampa: “Le regioni che non sono in grado di riaprire lo dicano apertamente” -