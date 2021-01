Ritorno a scuola, in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere dopo il 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre a livello nazionale i dubbi sulla riapertura scuole aumentano, già qualche governatore prova a "mettere le mani avanti" e pensare di posticipare il rientro ben oltre il 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre a livello nazionale i dubbi sulla riapertura scuole aumentano, già qualche governatore prova a "mettere le mani avanti" e pensare di posticipare il rientro ben oltre il 7. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - Corriere : Ritorno in classe il 7 gennaio, Conte tira dritto ma le regioni preparano il rinvio - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Covid e ritorno a scuola, Sala: 'Spero si parta il 7'. La bocciatura dei sindacati: 'Nodo trasporti e orari, meglio rinviar… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere dopo il 31 gennaio -