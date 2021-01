Ritorno a scuola, Emiliano (Puglia) è cauto: “Attendo le misure nazionali. Poi vediamo se fare ordinanza restrittiva” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il presidente della Puglia Emiliano attende il Cdm di stasera prima di adottare nuove misure ad hoc per la riapertura scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il presidente dellaattende il Cdm di stasera prima di adottare nuovead hoc per la riapertura scuole. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - VincenzoDeLuca : #COVID19, RITORNO GRADUALE 'IN PRESENZA' A SCUOLA DALL'11 GENNAIO La news completa ?? - Corriere : Ritorno in classe il 7 gennaio, Conte tira dritto ma le regioni preparano il rinvio - meranerblumen : Per fortuna che con il ritorno a scuola in presenza al 50% non vanno tutti e due gli stessi giorni, così non mi sento sola. - leliocamilleri : Il problema della #scuola (pubblica) non è il ritorno o meno in classe ma il suo sistematico depotenziamento negli… -