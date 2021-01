Ritardo in Lombardia: ora la Lega scarica Gallera (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'assessore lombardo aveva giustificato i ritardi con le ferie da smaltire dei medici. 'Inaccettabile' ha ribattuto il Carroccio Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'assessore lombardo aveva giustificato i ritardi con le ferie da smaltire dei medici. 'Inaccettabile' ha ribattuto il Carroccio

Corriere : Vaccini in ritardo in Lombardia, Gallera: «Medici in ferie». La Lega: «Scuse ingiustifi... - Open_gol : Il ritardo nel piano vaccini? Secondo Gallera è perchè medici e infermieri stanno recuperando le ferie - mariucc92882758 : @SkyTG24 Molto interessante, ma i giornaloni polemizzano su due questioni: scuole aperte e vaccini della Lombardia… - albertocaldana : RT @emmevilla: ?????? Alla fine della giornata di ieri, la Toscana aveva già vaccinato quasi un quinto degli ospiti delle sue RSA. È il modo… - psymonic : Strano che il centrodestra sbraiti sui ritardi dei vaccini a livello nazionale e su quelli della Lombardia, guidata… -