"Risposta immunitaria non completamente protettiva". Positiva dopo il vaccino: il caso italiano che ribalta le credenze (Di lunedì 4 gennaio 2021) Positiva dopo aver fatto il vaccino. È accaduto ad Antonella Franco, direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa: "Sono risultata Positiva al Covid ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia - ha annunciato in un comunicato dell'Azienda sanitaria provinciale siracusana -. Se non l'avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi e blocca la progressione del virus, contribuirà a bloccare la replicazione e a contenere gli effetti patogeni. Prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)aver fatto il. È accaduto ad Antonella Franco, direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa: "Sono risultataal Covid ma rifarei ile farò il richiamo che rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia - ha annunciato in un comunicato dell'Azienda sanitaria provinciale siracusana -. Se non l'avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi e blocca la progressione del virus, contribuirà a bloccare la replicazione e a contenere gli effetti patogeni. Prima di fare ilavevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ...

Advertising

AngeloGaraventa : Coronavirus, Antonella Franco positiva dopo il vaccino: 'La risposta immunitaria non completamente protettiva' - Guissi36575315 : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… - Libero_official : 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le cre… - iq_196 : @mattino5 ma dottore, considerato che il nostro organismo produce continuamente proteine cosa ci fa pensare che la… -