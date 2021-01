Rientro il 7 gennaio con orario scaglionato secondaria, come gestire la pausa pranzo? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Scuole aperte, dunque, anche ad ora di pranzo (sarà così), se gli studenti dovranno, in qualche modo, fronteggiare l’arrivo ritardato della mattina. Orari disancorati, spesso con i ritmi di alunni, docenti e personale ATA e, quasi certamente, con gli orari dei mezzi pubblici, specie quelli utilizzati da docenti e ATA che hanno la loro residenza a centinaia di chilometri dalla scuola, per i quali è già complicata la gestione ordinaria dell’attività lavorativa L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Scuole aperte, dunque, anche ad ora di(sarà così), se gli studenti dovranno, in qualche modo, fronteggiare l’arrivo ritardato della mattina. Orari disancorati, spesso con i ritmi di alunni, docenti e personale ATA e, quasi certamente, con gli orari dei mezzi pubblici, specie quelli utilizzati da docenti e ATA che hanno la loro residenza a centinaia di chilometri dalla scuola, per i quali è già complicata la gestione ordinaria dell’attività lavorativa L'articolo .

