Rientro a scuola, Granato (M5S): riaprire il 7 gennaio, Regioni dicono sì ai soldi in più, poi rinviano (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Dopo 8 mesi dal primo lockdown e infiniti accordi in conferenza stato-regione, l'ultimo dei quali solo il 23 dicembre, un coordinamento tra tutti gli attori gestito tramite le prefetture dal ministro Lamorgese, 300 mln +150 mln dati per il Trasporto Pubblico Locale, poteri commissariali a sindaci e presidenti di provincia, sentire ancora parlare di ipotesi di rinvio è veramente inconcepibile. L'articolo .

