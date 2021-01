Rientro a scuola, Ciampi (Pd): le Regioni possono valutare al meglio su Dad (Di lunedì 4 gennaio 2021) "La scuola, come ha segnalato anche oggi l'Iss, non è un contesto primario di trasmissione ma potrebbe comunque amplificare un indice di contagio già alto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) "La, come ha segnalato anche oggi l'Iss, non è un contesto primario di trasmissione ma potrebbe comunque amplificare un indice di contagio già alto. L'articolo .

Advertising

lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - ricpuglisi : TG1: 'il rientro a scuola INCOMBE.' Ma bastaaaaaaaaaa - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - infoitsalute : Siracusa, i sindacati perplessi sul rientro a scuola: 'solo se in condizioni di sicurezza e incolumità' - Notiziedi_it : Rientro in classe, la lettera del liceo Dante: “Studenti e personale non sono pacchi da spostare. Non si era detto… -