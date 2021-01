Rider rapinato a Napoli | maxi donazione di Fares per ricomprargli il motorino

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizia l'anno nuovo con un bel gesto di solidarietà Mohamed, esterno della Lazio ed ex Spal. Il calciatore ha preso parte alla raccolta fondi per aiutare undiche nelle scorse ore era statomentre lavorava. L'uomo, 52enne sposato e con due figli, era stato aggredito e derubato da alcuni malviventi.Appresa la notizia,ha partecipato ad una raccolta fondi per ricomprare il mezzo al napoletano. Tramite il portale online GoFundMe, il giocatore si è reso protagonista di unadi 2500 euro. Una cifra elevata che ha contribuito a raggiungere quella che, fino ad ora, è la somma di 11mila euro totali.Quel veicolo rappresentava in pratica tutta la vita del signora che, adesso, con le somme versate dai tanti donatori, non solo potrà ricomprarlo ma avrà ...