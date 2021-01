Rider picchiato e rapinato, de Magistris: “Pagina indegna in un momento così terribile” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “L’aggressione al Rider avvenuta a Napoli è una Pagina indegna e criminale in un momento così terribile. Evidenzia la precarietà di un lavoro non di rado espletato senza adeguate garanzie; la violenza di una banda di criminali che agisce indisturbata senza che nessuno intervenga; la desertificazione dei territori dovuta ad una pandemia che sta piegando le nostre città”. così il sindaco Luigi de Magistris commenta l’aggressione subita da un Rider durante le consegne a Calata Capodimonte. E’ un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, il fattorino vittima dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “L’aggressione alavvenuta a Napoli è unae criminale in un. Evidenzia la precarietà di un lavoro non di rado espletato senza adeguate garanzie; la violenza di una banda di criminali che agisce indisturbata senza che nessuno intervenga; la desertificazione dei territori dovuta ad una pandemia che sta piegando le nostre città”.il sindaco Luigi decommenta l’aggressione subita da undurante le consegne a Calata Capodimonte. E’ un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, il fattorino vittima dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo ...

