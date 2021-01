Rider picchiato e rapinato a Napoli, ritrovato lo scooter: arrestati cinque banditi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati arrestati cinque degli otto uomini che hanno rapinato il Rider a Calata Capodichino. Dopo una notte di ricerche gli agenti della polizia di Stato hanno anche ritrovato lo scooter portato... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono statidegli otto uomini che hannoila Calata Capodichino. Dopo una notte di ricerche gli agenti della polizia di Stato hanno ancheloportato...

giovcusumano : RT @sruotolo1: Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Un #rider di 52 anni. È accaduto a #Napoli. La sol… - Mafara72 : RT @TgrRai: #Napoli, rider picchiato e derubato dello scooter: scatta la raccolta fondi per comprare un nuovo mezzo al 50enne, aggressione… - streghina62 : RT @Radio1Rai: ??#Napoli. Il caso del #rider picchiato brutalmente. @demagistris: “È una pagina indegna e criminale. Evidenzia la precarietà… - CesareChiummo : RT @sruotolo1: Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Un #rider di 52 anni. È accaduto a #Napoli. La sol… - Radio1Rai : ??#Napoli. Il caso del #rider picchiato brutalmente. @demagistris: “È una pagina indegna e criminale. Evidenzia la p… -