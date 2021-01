Rider picchiato e rapinato a Napoli, gara di solidarietà: già donati migliaia di euro e offerti posti di lavoro (Di lunedì 4 gennaio 2021) È un napoletano di 50 anni, Gianni Lanciano, sposato e con due figli, il Rider vittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale di europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l’esponente politico il quale sottolinea anche per il Rider – rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale – è scattata una forte gara di solidarietà sia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un cinquantenne. “Sulla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) È un napoletano di 50 anni, Gianni Lanciano, sposato e con due figli, ilvittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hannoper sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale dipa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l’esponente politico il quale sottolinea anche per il– rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale – è scattata una fortedisia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto dipiù adatto a un cinquantenne. “Sulla ...

