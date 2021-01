Rider picchiato e rapinato a Napoli, fermati 2 minorenni. Ritrovato lo scooter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quattro persone sono finite in Questura e, fra queste, due ragazzi di 16 anni sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Napoli perché ritenuti coinvolti nell'aggressione ai danni del Rider, scattata la notte tra venerdì e sabato scorsi, a cui poi è stato rapinato lo scooter. Agli indagati la Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli contesta il reato di rapina aggravata in concorso. Secondo gli inquirenti sarebbero stati in sei a picchiare la vittima, minacciandola anche con una pistola e un coltello per costringerla a consegnare il mezzo. Il fermo dei due sedicenni è stato emesso in quanto gli inquirenti hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quattro persone sono finite in Questura e, fra queste, due ragazzi di 16 anni sono statidalla Squadra Mobile diperché ritenuti coinvolti nell'aggressione ai danni del, scattata la notte tra venerdì e sabato scorsi, a cui poi è statolo. Agli indagati la Procura della Repubblica per idicontesta il reato di rapina aggravata in concorso. Secondo gli inquirenti sarebbero stati in sei a picchiare la vittima, minacciandola anche con una pistola e un coltello per costringerla a consegnare il mezzo. Il fermo dei due sedicenni è stato emesso in quanto gli inquirenti hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga.

