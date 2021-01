Rider picchiato a Napoli | fermata la baby gang e recuperato lo scooter

Advertising

HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - LuigiLioce : RT @Agenzia_Ansa: Rider picchiato, fermati sospettati. Ci sono anche minori #ANSA - Agenzia_Ansa : Rider picchiato, fermati sospettati. Ci sono anche minori #ANSA - TgrRai : #Napoli, rider picchiato e derubato dello scooter: fermati alcuni sospettati, ci sarebbero anche dei minori. Gli ag… - pensiero_lat : 52 anni, sposato, 2 figli, #rider. Rapinato e picchiato. Ora consegnerei i responsabili all'Egitto. #napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Rider picchiato

Il rider è un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli. Ad aggredirlo, come dimostra il video, sono stati 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter ...Si chiama Gianni Lanciano e ha 50 anni il rider picchiato e derubato del motorino a Capodichino, Napoli. “Sono arrabbiato ma mi dispiace per quei ragazzi che hanno messo a segno la rapina. Sono dei ra ...