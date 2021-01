Rider picchiato a Napoli, Fares spiega cosa lo ha spinto a fare la donazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è anche il calciatore della Lazio Mohamed fares tra le persone che hanno stanziato una donazione per acquistare un nuovo scooter al Rider napoletano brutalmente rapinato nella serata di ieri. “Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli – racconta il calciatore – e sono venuto a conoscenza di questo episodio“. Così fares ha deciso di donare 2.500 euro per l’acquisto di un nuovo motorino. “La vicenda – racconta oggi ai microfoni di sslazio.it – mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è anche il calciatore della Lazio Mohamedtra le persone che hanno stanziato unaper acquistare un nuovo scooter alnapoletano brutalmente rapinato nella serata di ieri. “Ho visto su Instagram un post di un mio amico di– racconta il calciatore – e sono venuto a conoscenza di questo episodio“. Cosìha deciso di donare 2.500 euro per l’acquisto di un nuovo motorino. “La vicenda – racconta oggi ai microfoni di sslazio.it – mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare unae l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse ...

Advertising

HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - carlosibilia : Gara di solidarietà per ricomprare la moto del rider picchiato a Napoli. Sono già stati raccolti 11.000 € per per… - MediasetTgcom24 : Napoli, il rider picchiato e rapinato: 'Commosso dalla solidarietà dei napoletani' #Rider - ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: Una raccolta fondi per permettere all’uomo di 52 anni di ricomprare un nuovo mezzo con cui fare le consegne - minuto84 : Non sarà un campione nel calcio ma sicuramente lo e’ nella vita complimenti a #Fares per il gesto meraviglioso e l… -